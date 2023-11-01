Возможно, самая северная страна в мире, где живут очень добрые люди. Вы вряд ли думали о том, чтобы там работать. Но судьба непредсказуема. Есть довольно экзотическая работа для девушек в Норвегии.

В этой удивительно красивой и очень богатой стране девушки из России или Украины смогут зарабатывать более 10 000 евро.

Площадь Норвегии 385 000 кв.км., а население всего лишь 5,5 млн. человек. Довольно низкая плотность. Но это и понятно, учитывая климат и природу. Суровое побережье, изрезанное фьордами.

Знаете, вы можете влюбиться в эту страну, и всякие Римы, Дубаи, Майами вам покажутся более скучными. Ниже подробно о том, как можно заработать в Норвегии.

Работа в Норвегии для девушек, желающих разбогатеть

Работа в Осло открывает множество преимуществ. Особенно их заметят те дамы, которые живут только от зарплаты до зарплаты, не имеют возможность вдохнуть полной жизни.

Расскажем кратко о плюсах работы в сфере сопровождения:

посещение светских мероприятий; свободный график; большие ежедневные выплаты.

Посещайте только дорогие рестораны, светские мероприятия, открывайте модные и представительные салоны. Происходит постепенное погружение в высшее общество, общение с элитой. При правильном подходе вы можете получить несколько полезных контактов.

И кто знает, как сыграет знакомство в будущем. Мы знаем случаи, когда девушки успешно выходили замуж, мужья полностью обеспечивали их. И девочки занимались только тем, чем хотели, а работать им не приходилось.

Когда вы путешествуете в качестве сопровождающего, это возможность как заработать, так и отдохнуть. Поскольку основные выходы начинаются вечером, первая половина дня не занята. И вы можете делать всё, что пожелаете. Например, заняться фитнесом, погулять с подругами, поучиться.

Забудьте про унылые рабочие недели и только два выходных!

Вы довольно быстро заработаете десятки тысяч евро. Достаточно для покупок и развлечений. Никто не мешает, например, накопить на автомобиль или недвижимость за один год работы.

Работа для девушек в Норвегии с жирными клиентами

Категории клиентов, которые хотят провести светский вечер в компании красивой и умной девушки, совершенно разные. Половина из них пожилые иностранцы. Приезжая в чужую страну на отдых или работу, они не хотят искать подходящую девушку. По своему усмотрению агентство предоставит такому клиенту несколько вариантов на выбор.

Есть представители «золотой» молодёжи. Они ищут только молодых девушек, с которыми можно повеселиться.

Состоятельные одинокие мужчины также часто хотят проводить время с милой и образованной красавицей, не обременяя себя дальнейшими отношениями.

Какие девушки нравятся клиентам

Работа в Норвегии для девушек не требует особенных навыков. Например, девочкам не понадобится образование – работать можно после школы. Но вам просто нужно быть собой, хорошо себя вести. Вот несколько правил, которые помогут завоевать успех у мужчин и зарабатывать больше:

следить за собой;

излучать позитив;

знание иностранного языка;

возраст от 18 до 35 лет;

разносторонность.

Умение быстро и профессионально привести себя в порядок (причесаться, накраситься, выбрать подходящий туалет). Это только убедит клиента в большом мастерстве девушки.

В любой ситуации оставайтесь только позитивными и дружелюбными, улыбайтесь. Если вас что-то не устраивает, вы не должны открыто выражать своё недовольство. Многим девушкам позавидуют настоящие актрисы – так они отлично играют свою роль, пряча настоящие эмоции.

Работа для девушек в Норвегии - шанс превратить жизнь в сказку!

Желательно говорить на иностранном языке (английском, французском, норвежском). Только так будет больше клиентов.

Возрастные ограничения: максимальный возраст для такой работы составляет 35 лет.

Основная задача девушки, работающей в сфере эскорта, - поддерживать беседу на самые популярные темы. Потому будет плюсом разносторонность, понимание искусства, кино, истории, политики. Однако, важно и умение правильно выражать свои мысли.